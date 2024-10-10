Mezitli Belediyesi'nden Çocuklara Yeni Bakım Evleri

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi'nin hizmete açtığı 600 öğrenci kapasiteli 4 bakım evi, uygun fiyatla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Eğitim kadromuz, çocuklarımızın gelişimini en üst düzeye taşımak için büyük bir özveri ve sevgiyle çalışıyor" dedi.

Mezitli Belediyesi, eğitime ve çocukların gelişimine verdiği önemle ilçede büyük bir değişime imza atmaya devam ediyor. Uzman eğitim kadrosuyla hizmet veren 600 öğrenci kapasiteli dört gündüz bakım evi, okul öncesi eğitimde büyük beğeni topluyor. Bircan Tüfekçioğlu Gündüz Bakımevi, Enes Necip Tüyeni Gündüz Bakım Evi, Lions ve Mustafa Baysan Gündüz Bakımevleri, çocuklara güvenli bir ortamda uygun fiyatlı ve iyi eğitim sunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, okul öncesi eğitimin çocukların hayatındaki önemine dikkat çekerek, her çocuğun okul öncesi eğitim alması gerektiğini sık sık dile getiriyor. Belediye'nin kreşlerinde yer alan uzman eğitim kadrosu ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Kreşler hem çocukların gelişimini hem de ailelerin çalışma hayatını destekleyerek büyük bir fark yaratıyor.

"Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır"

Tuncer, ilçedeki kreşlerin sayısını artırmayı ve daha fazla çocuğa bu imkanı sunmayı amaçladıklarını belirterek,"Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Eğitim kadromuz, çocuklarımızın gelişimini en üst düzeye taşımak için büyük bir özveri ve sevgiyle çalışıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız için en iyi şartları sağlamak adına kreşlerimizin sayısını artırarak daha fazla aileye bu hizmeti ulaştıracağız" diye konuştu.

"Çocuklarımızı güvenle emanet ediyoruz"

Kreş hizmetinden dolayı teşekkürlerini ileten bir veli "Aileler için çok konforlu, çocuklarımızı güvenle emanet ediyoruz. Hem hijyenik hem de eğitimden çok memnunuz" dedi.

"Diğer kreşlere göre çok daha uygun fiyatlı"

Fiyatların uygunluğuna değinen bir diğer veli "Çok mutluyum, arkadaşlarımdan ve çevremden duyduğum kadarıyla çok memnun olduklarını söyledikleri için tercih ettim. Diğer kreşlere göre çok daha uygun fiyatlı. Bu hizmet için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.