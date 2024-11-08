Mezitli Belediyesi'nden Dar Gelirlilere Uygun Fiyatlı Lokanta

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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sağlamak amacıyla Mezitli Kent Lokantası'nı hizmete açtı.

Mezitli Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek sunmak amacıyla Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Orta Doğu Hastanesi karşısı Behiye Şıfan Kadın Konukevi altında açılan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 60 lira olacak.

Kent Lokantası hizmetini ANKA Haber Ajansı'na aktaran Mezitli Belediye Başkan Ahmet Serkan Tuncer, lokasyon olarak öğrencilerin ve emeklilerin yoğun olduğu bir bölgeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin açlık seviyesi bu hükümet nedeniyle berbat durumda. CHP'nin belediyecilik anlayışı, sosyal belediyecilikten geliyor, halka dokunmaktan geliyor. Kent Lokantası projesi de halka dokunuyor. Bizler de Mersin Mezitli'de ilkini gerçekleştirdik. Lokasyon olarak da üniversitelilerin, esnafın, emeklinin yoğun olduğu ve hastane bölgesi olan bir yerde açtık. Bunu gelir seviyelerinin düşük olduğu mahallelerde çoğaltacağız. Biz halkımızın mutluluğundan mutlu oluyoruz. CHP'li belediyeler olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Halkımız değil biz halkımızın ayağına gideceğiz. Her zaman sokakta gençlerin, emeklilerin, çiftçilerin yanındayım. Halkımızın belediyelerimize olan inançları tam olsun. İlk genel seçimde CHP'nin iktidar olacağına inancım tam."

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise şunları kaydetti:

"Ülke, zor zamanlardan geçiyor. Vatandaşlar ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Eskiden ucu ucuna yeterdi, şimdi ay başında bitiyor. Dolayısıyla böyle alanların olması önemli. Biz sosyal belediyecilik anlayışımızı sergiliyoruz. Kent l okantalarının dar gelirli vatandaşlara hizmet sağlaması ama diğer yandan esnafa zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu iyi ayırmak lazım. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın buralara gelerek kaliteli, sağlıklı ve ucuz yemek yemesini sağlamak gerekiyor. CHP iktidarında enflasyon düşecek, alım gücü artacak belki de bu kent lokantaları kütüphane olarak hizmet verecek."

Açılışa katılan emekli bir vatandaş, "Ahmet başkana teşekkür ederiz. Çok güzel, temiz ve büyük bir hizmet. Ben emekliyim. Geçim zor. Bu hizmet için teşekkür ederiz" dedi.

Bir diğer vatandaş, "Yoksulluk inanılmaz derecede derinleşti. Emekliler, kadınlar ve özellikle gençler karnını doyuramaz hale geldi. Burada yemek yedik. 60 lira. Mezitli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer yurttaş ise, "Ahmet başkana teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir hizmet. Öncelikle emekli ve öğrenciler için çok güzel bir fırsat. Kutluyorum" diye konuştu.