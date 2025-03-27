Mezitli Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri

(MERSİN)- Mezitli Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle, gıda satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerini sıklaştırdı.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yürüttükleri denetimlerde üretim yerlerinin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ederken, depolama koşulları, son kullanma tarihleri, ürün gramajları ve personelin kişisel hijyen durumu gibi konularda titizlikle incelemelerde bulunuyor.

Belediye'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, ekiplerin, Ramazan Bayramı öncesinde sıkı kontroller gerçekleştirmeye devam ettiği, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı ve mevzuata aykırı durum tespit edildiği takdirde yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Mezitli Belediyesi olarak vatandaşların sağlığını ön planda tutan çalışmaların artarak devam edeceği vurgulandı.