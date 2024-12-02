Mezitli Belediyesi\'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mobil Kuaför projesi kentin farklı bölgelerinde hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Yaşlılarımıza, engelli ve kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza berber hizmeti sunuyoruz. Vatandaşlarımıza sıhhatler olsun" dedi.

Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mobil Kuaför projesi, berber hizmetini şehrin her noktasına ulaştırıyor. Mobil Kuaför projesiyle şehir merkezi dahil olmak üzere merkeze bağlı köy ve beldelerde vatandaşlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti sunuluyor. Hizmetlerin tamamı hijyen koşullarına uygun yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, hizmetin devamlılığını vurgulayarak, "Yaşlılarımıza, engelli ve kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza berber hizmeti sunuyoruz. Vatandaşlarımıza sıhhatler olsun" dedi.

Berber hizmetinden faydalanan vatandaşların teşekkür etmeleri üzerine Tuncer, "halkçı belediyecilik" kapsamında gerçekleştirdikleri bu tarz projelerle toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini, daima Mezitli halkının yanında olduklarını vurguladı.