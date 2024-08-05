Mezitli Belediyesi 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mezitli Belediyesi 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını aldı

Mezitli Belediyesi \'Sağlığı Geliştiren Belediye\' unvanını aldı

Mezitli Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla başlattığı SAGEP Projesi kapsamında 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını kazandı. Mezitli Belediyesi, Mersin ilinde bu unvanı alan ilk belediye oldu.

05.08.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı SAGEP Projesi kapsamında kültürden sanata, sağlıktan spora, çevre, doğa ve insan odaklı projeleriyle "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanına layık görüldü.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler ve Mezitli Belediyesi'nin farklı tesislerine yapılan ziyaretler sonucunda, Mezitli Belediyesi 2023 yılında Mersin ilinde "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası alan ilk, Türkiye genelinde ise sekizinci belediye oldu.

Başkan Ahmet Serkan Tuncer, "Sağlık, toplumumuzun en temel ihtiyacıdır ve belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu unvan, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk. Sağlık hizmetlerimizi daha da geliştirerek, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Mezitli, Mersin, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:26:35. #1.11#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement