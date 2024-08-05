Mezitli Belediyesi \'Sağlığı Geliştiren Belediye\' unvanını aldı

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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı SAGEP Projesi kapsamında kültürden sanata, sağlıktan spora, çevre, doğa ve insan odaklı projeleriyle "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanına layık görüldü.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler ve Mezitli Belediyesi'nin farklı tesislerine yapılan ziyaretler sonucunda, Mezitli Belediyesi 2023 yılında Mersin ilinde "Sağlığı Geliştiren Belediye" sertifikası alan ilk, Türkiye genelinde ise sekizinci belediye oldu.

Başkan Ahmet Serkan Tuncer, "Sağlık, toplumumuzun en temel ihtiyacıdır ve belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu unvan, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk. Sağlık hizmetlerimizi daha da geliştirerek, vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.