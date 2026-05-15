Mezitli Belediyesi'nden 19 Mayıs'a Özel Spor Turnuvaları

15.05.2026 10:54  Güncelleme: 11:19
Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında satranç, tenis, ayak tenisi ve plaj voleybolu turnuvaları düzenliyor. Etkinlikler 15 Mayıs'ta başlayıp hafta sonu boyunca sürecek.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği spor turnuvalarıyla kutluyor. Satranç, tenis, ayak tenisi ile kadın ve erkek plaj voleybolu branşlarında gerçekleştirilecek turnuvalar, 15 Mayıs Cuma günü (bugün) başlayıp hafta sonu boyunca devam edecek.

Her yaştan sporcunun katılım sağlayacağı organizasyonlar; Mutlu Yaşam Merkezi, Aratos Park Tenis Kortları ve Soli Plajı'nda düzenlenecek. Turnuvalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da bayram coşkusunu spor etkinlikleriyle birlikte yaşayacak.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE KUTLAYACAĞIZ"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 19 Mayıs'ın gençliğe duyulan güvenin simgesi olduğunu belirterek, düzenlenen etkinliklerin gençleri sporla buluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Tuncer açıklamasında, "19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın simgesidir. Bizler de bu anlamlı bayramı sporun birleştirici gücüyle kutlamak istiyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalarla hem gençlerimizi spora teşvik etmeyi hem de kentimizde bayram coşkusunu hep birlikte yaşamayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

15 Mayıs Cuma günü (bugün) başlayacak turnuvalar, hafta sonu boyunca çeşitli branşlarda oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
