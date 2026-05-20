Mezitli Sokakları Kırmızı Beyaza Büründü: 19 Mayıs Coşkusu Sokaklara Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezitli Sokakları Kırmızı Beyaza Büründü: 19 Mayıs Coşkusu Sokaklara Taştı

20.05.2026 12:14  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içinde gerçekleşti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen yüzlerce kişi, marşlar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, marşlar eşliğinde Mezitli sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, balkonlara asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri geceye ayrı bir anlam kattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yürüyüş boyunca marşlar söylenirken, Mezitli'de 19 Mayıs ruhu güçlü şekilde hissedildi.

SİYASİ TEMSİLCİLER VE VATANDAŞLAR YÜRÜYÜŞTE BULUŞTU

Yürüyüşe; CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer,CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Çağla Devrim Palamut, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Kaya, önceki dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN TUNCER'DEN 19 MAYIS MESAJI

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada 19 Mayıs'ın taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek, şunları söyledi:

"19 Mayıs, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı ve gençliğe duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Mezitli'de bugün oluşan bu tablo, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımızın ve gençlerimizin ortak birlik ruhunu ortaya koymaktadır. Bu coşkuyu hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz."

DEMOKRASİ MEYDANI'NDA COŞKU GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar müzik ve çeşitli gösteriler eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu paylaştı. Program kapsamında sahne alan "Müzisyen Adam" konseri, alandaki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatırken, marşlar ve şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Sokakları Kırmızı Beyaza Büründü: 19 Mayıs Coşkusu Sokaklara Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:57:23. #7.12#
SON DAKİKA: Mezitli Sokakları Kırmızı Beyaza Büründü: 19 Mayıs Coşkusu Sokaklara Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.