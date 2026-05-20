Mezitli Sokakları Kırmızı Beyaza Büründü: 19 Mayıs Coşkusu Sokaklara Taştı

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, marşlar eşliğinde Mezitli sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, balkonlara asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri geceye ayrı bir anlam kattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yürüyüş boyunca marşlar söylenirken, Mezitli'de 19 Mayıs ruhu güçlü şekilde hissedildi.

SİYASİ TEMSİLCİLER VE VATANDAŞLAR YÜRÜYÜŞTE BULUŞTU

Yürüyüşe; CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer,CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Çağla Devrim Palamut, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Kaya, önceki dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN TUNCER'DEN 19 MAYIS MESAJI

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada 19 Mayıs'ın taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek, şunları söyledi:

"19 Mayıs, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı ve gençliğe duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Mezitli'de bugün oluşan bu tablo, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımızın ve gençlerimizin ortak birlik ruhunu ortaya koymaktadır. Bu coşkuyu hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz."

DEMOKRASİ MEYDANI'NDA COŞKU GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar müzik ve çeşitli gösteriler eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu paylaştı. Program kapsamında sahne alan "Müzisyen Adam" konseri, alandaki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatırken, marşlar ve şarkılar hep bir ağızdan söylendi.