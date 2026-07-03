Mezitli Belediyesi'nden Atık İlaçlar İçin Örnek Proje - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Atık İlaçlar İçin Örnek Proje

03.07.2026 10:47  Güncelleme: 11:29
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Mezitli Belediyesi ve Mersin Eczacılar Odası iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, evlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar gönüllü eczanelere yerleştirilen kutularda toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi ile Mersin Eczacılar Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, evlerde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların güvenli şekilde toplanarak, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak Atık İlaç Toplama Projesi hayata geçirildi.

Mezitli Belediyesi ile Mersin Eczacılar Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü proje sayesinde atık ilaçların doğaya karışmasının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve toplumda çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde vatandaşlar, evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları gönüllü eczanelerde bulunan Atık İlaç Toplama Kutuları'na bırakarak hem çevrenin korunmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkı sağlayabilecek.

DOĞAYA BIRAKILAN HER ATIK İLAÇ GELECEĞİMİZİ ETKİLİYOR

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bilinçsiz şekilde çöpe atılan ya da lavaboya dökülen ilaçların toprağa ve su kaynaklarına zarar verdiğine dikkat çekerek, toplumun her kesimini projeye destek vermeye davet etti.

Başkan Tuncer, "Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Evlerimizde bekleyen ve kullanım süresi dolan ilaçların doğru şekilde toplanması, hem insan sağlığının korunması hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Mersin Eczacılar Odamızla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle çevre dostu bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi evlerinde bulunan atık ilaçları gönüllü eczanelerimize teslim ederek bu çevre hareketine destek vermeye davet ediyorum" dedi.

28 GÖNÜLLÜ ECZANEYE ATIK İLAÇ TOPLAMA KUTUSU YERLEŞTİRİLDİ

Proje kapsamındaki atık ilaç toplama noktaları; Fındıkpınarı Mahallesi'nde Benan Saydan Eczanesi, Davultepe Mahallesi'nde Gök Eczanesi, Merih Eczanesi ve Tuğba Eczanesi, Seymenli Mahallesi'nde Değer Eczanesi ve Azra Eczanesi, Menderes Mahallesi'nde Özgür Demir Eczanesi, İlkerdem Eczanesi, Ayben Eczanesi, Güleç Eczanesi ve Albistan Eczanesi, Viranşehir Mahallesi'nde Eren Eczanesi, Fatih Mahallesi'nde Bilge Eczanesi, Atatürk Mahallesi'nde Can Eczanesi, Hilal Eczanesi, Zehra Eczanesi ve Lotus Eczanesi, Yeni Mahalle'de Kaleyolu Eczanesi ve Koçak Eczanesi, Merkez Mahallesi'nde Derkuş Eczanesi, Gamze Eczanesi, Eski Mezitli Eczanesi ve Soli Eczanesi ile Akdeniz Mahallesi'nde Koç Eczanesi, Betül Eczanesi, Birtan Eczanesi, Bulvar Eczanesi ve Pınar Eczanesi olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi'nden Atık İlaçlar İçin Örnek Proje - Son Dakika

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