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Mezun öğretmenden belgesel

Mezun öğretmenden belgesel

Kerem Gürel, mezunu olduğu lisenin tarihini belgeleyerek geleceğe aktarma mutluluğu yaşıyor.

28.01.2025 13:21
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezunu olduğu Dikbıyık Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Kerem Gürel, hazırladığı belgeselle okulun tarihini gençlere ve gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dikbıyık Anadolu Lisesi'nden 1996 yılında mezun olan Kerem Gürel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü 2001'de bitirdi.

Coğrafya öğretmenliğine Tokat'ın Erbaa ilçesinde başlayan Gürel, daha sonra Samsun'un farklı ilçelerinde çalıştıktan sonra 2010'da Çarşamba Dikbıyık Anadolu Lisesi'ne atandı.

Yıllar önce öğrenci olarak bulunduğu okulda artık öğretmenlik yapan Gürel, yaklaşık 3 yıl önce okulun tarihini anlatan bir belgesel hazırlamaya karar verdi.

Eski dönemlere ait fotoğraflar, belgeler ve yıllıklardan faydalanan Gürel, okulun kurucu müdürü, emekli öğretmenleri ve ilk mezunlarıyla röportaj yaptı.

İki yıla yakın çalışmanın ardından hazırlanan belgesel, Samsun'daki yerel bir televizyon kanalında yayınlandı, sosyal medya uygulamalarında paylaşıldı.

Yeni başlayan öğrencilere okulun tarihini öğrenmeleri ve aitlik bilinci oluşması amacıyla izletilen belgesel sayesinde öğrenciler ve gelecek nesillerin geçmişe ait bilgi edinmeleri sağlanıyor.

Kerem Gürel, AA muhabirine, 1990 yılında ortaokul bölümünde eğitim görmeye başladığı kurumdan 1996'da mezun olduğunu söyledi.

Öğrenciyken arkadaşlarıyla, "Bir gün biz de burada öğretmenlik yapabilir miyiz?" diye hayaller kurduklarını belirten Gürel, "Bugün bu mutluluğa eriştim. Yaklaşık 15 yıldır burada görev yapıyorum. Burada, tanıdığım, çevremdeki çocuklar için bir şeyler yapmak çok daha anlamlı." dedi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Gürel, şöyle devam etti:

"Ama mezun olduğunuz okulda görev yapmak, kendi çevrenizdeki öğrencilerin hayatına dokunabilmek çok daha anlamlı. Öğrenci olarak burada 6 senem geçti, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise olmak üzere. Hemen her sınıfta bir anım var. Bazen sınıflarda gezerken veya ders anlatırken benim oturduğum sırada bir öğrenciyi gördüğümde anılar gözümde canlanıyor. İster istemez teneffüslerde veya ders aralarında öğrencilerle bunları paylaşıyorum."

2 yıl süren çalışma sonucu okulun 40 dakikalık belgeselini hazırladı

Gürel, Dikbıyık Anadolu Lisesi'nde görev yapmaya başladığı günden itibaren aklında okulun tarihini anlatan bir belgesel hazırlamak bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okulun tarihçesini, bu noktaya nasıl geldiğini özellikle yeni nesil öğrencilere anlatmak istiyordum. Bununla ilgili önce arşiv taraması yaptım. Arşivden çıkan belgeler ve görüntülerle bir belgesel hazırlayabileceğimi fark ettim. 2 yıl süren çalışma sonucunda yaklaşık 40 dakikalık belgesel hazırladım. Bu okulda öğretmenlerin, çalışanların özverisi, emeği var. Bu emek kutsal. Bu kutsallığın, değerinin kaybolmaması, gelecek nesillerin bilmesi için böyle bir çalışma yapmaya karar verdim."

Gürel, şimdi de ilçede bulunan Dikbıyık tren istasyonunun tarihini anlatan bir belgesel hazırlamak için çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Sultan Süleyman Sapancı ise Gürel'in görev yaptığı okuldan mezun olmasının öğrenciler üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Böyle bir öğretmen arkadaşımızın olması, öğrenciler arasında güzel duygu oluşturuyor. Böyle bir ortamda çalışmak, bizim için de gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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