Mezuniyet Töreninde Filistin\'e Destek

Sinop Üniversitesinin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde öğrenciler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Üniversitenin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde yaklaşık 3 bin öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Mustafa Özarslan ve Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir konuşma yaparak, mezun öğrencileri tebrik etti ve meslek hayatlarında başarı diledi.

Sağlık ve eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek andı içtiği törende, fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiler

Törene ilahiyat fakültesi mezunu öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Türkçe ve İngilizce yazılı pankart ve dövizlerle katıldı.

"Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı", "Çocuklardan ve adaletten yanayız" ve "Diplomalar Gazze için" gibi pankart ve dövizlerle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken öğrencilere törene katılan aileler de alkışla destek verdi.

Mezun öğrencilerden Feyza Yurttaş, AA muhabirine, Filistin'de yaşananları soykırım olarak gördüklerini, bu durumun kendilerini son derece üzdüğünü söyledi.

Üniversite öğrencileri olarak İsrail'in saldırgan tavrını protesto ettiklerini vurgulayan Yurttaş, "Filistin'de yaşanan zulüm ve soykırım. Hepimiz çok üzgünüz. Biz de bu durumu protesto ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Kahrolsun İsrail." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sebahattin Yıldız ise yaşanan drama dünyanın sessiz kalmamasını istediklerini dile getirerek, "Orada mazlumlar gözyaşı döküyor, çok eziyet çekiyorlar. Su yok, elektrik yok. Dünya buna çok sessiz kalıyor. Bu duruma çok üzülüyoruz. O nedenle Filistin'in sesini duyurmak istiyoruz." dedi.