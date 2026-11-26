MGK, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişeyi dile getirdi. Türkiye'nin barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdinde temaslarını sürdüreceği kaydedildi.
MGK: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirildi, Türkiye'nin barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdinde temaslarını sürdüreceği kaydedildi
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26.11.2026 18:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: MGK, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz sonrası Akdeniz'e yayılmasından endişe duydu - Son Dakika
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