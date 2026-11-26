MGK: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirildi, Türkiye'nin barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdinde temaslarını sürdüreceği kaydedildi