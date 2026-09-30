MGK bildirisi, Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek bölgede istikrarı engellemeye çalışan İsrail yönetimine karşı uluslararası toplumu somut adımlara çağırdı. Bildiride, İsrail'in Suriye egemenliğini ihlal ettiği ve bölgede istikrarı engellemeye çalıştığı belirtildi.
MGK Bildirisi: Uluslararası toplum, Suriye'nin egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail yönetimi karşısında somut adımlara davet edildi
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30.09.2026 21:47:39. #7.12#
SON DAKİKA: MGK, uluslararası toplumu İsrail'in Suriye egemenliği ihlaline karşı somut adıma çağırdı - Son Dakika
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