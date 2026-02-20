MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

20.02.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar ve hava kalitesi uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

MGM'den uyarılar

Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği bildirildi.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Ege'de fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:11:03. #7.11#
SON DAKİKA: MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.