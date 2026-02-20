MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

MGM'den uyarılar

Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği bildirildi.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Ege'de fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.