MGM, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanağın sel riski getirdiğini duyurdu - Son Dakika
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MGM, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanağın sel riski getirdiğini duyurdu

MGM, Doğu Karadeniz\'de kuvvetli sağanağın sel riski getirdiğini duyurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olacağı belirtilirken, sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşlar uyarıldı; kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Kuzey ve iç kesimlerde ise hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize genelinde ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağını kaydedilerek, kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MGM, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanağın sel riski getirdiğini duyurdu - Son Dakika

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