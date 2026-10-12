MGM, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam 21-60 kg/m2 yağış bekliyor - Son Dakika
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MGM, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam 21-60 kg/m2 yağış bekliyor

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MGM, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da yarın akşam 21-60 kg/m2 yağış bekliyor
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MGM, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağışın 21-60 kg/m2 olabileceği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın akşam saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında yerel, kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısında ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MGM, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın akşam 21-60 kg/m2 yağış bekliyor - Son Dakika
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