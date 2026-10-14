MGM, İstanbul dahil 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı - Son Dakika
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MGM, İstanbul dahil 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı

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MGM, kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle İstanbul dahil 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'un tüm ilçelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar, turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sistemine göre, İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodla uyarılan İstanbul'un tüm ilçelerinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, rüzgarın ise kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM'nin renk kodlu uyarı sisteminde sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu ve meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Turuncu kod ise hava durumunun tehlikeli olduğunu, hasar ve kayıpların oluşabileceğini, bu nedenle çok tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: AA
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