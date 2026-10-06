MGM, Osmaniye\'den Kars\'a kuvvetli yağış, Güneydoğu\'da toz taşınımı uyarısı verdi

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güneyi, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışın görülebileceği bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, güneydoğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise zamanla güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.