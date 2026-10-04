MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında süreceğini bildirdi, rüzgar uyarısı yaptı - Son Dakika
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MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında süreceğini bildirdi, rüzgar uyarısı yaptı

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MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında süreceğini bildirdi, rüzgar uyarısı yaptı
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MGM, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında süreceğini bildirdi. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında sağanak; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 19, İstanbul'da 21, İzmir'de ise 26 derecek olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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