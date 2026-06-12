MGV İstanbul Şubesi Açıldı - Son Dakika
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MGV İstanbul Şubesi Açıldı

12.06.2026 14:39
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Milli Gençlik Vakfı'nın İstanbul Şubesi, törenle açıldı ve Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edildi.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) İstanbul Şubesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Vakıf üyeleri, program kapsamında Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret eden katılımcılar, kortej halinde vakfın ilçedeki yeni binasına kadar yürüdü.

Burada yapılan törenle MGV İstanbul Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MGV İstanbul Şubesi Açıldı - Son Dakika

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