MGV İstanbul Şubesi Açıldı

Milli Gençlik Vakfı (MGV) İstanbul Şubesi'nin açılışı için tören düzenlendi.
Vakıf üyeleri, program kapsamında Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Camisi'nde cuma namazını kıldı.
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret eden katılımcılar, kortej halinde vakfın ilçedeki yeni binasına kadar yürüdü.
Burada yapılan törenle MGV İstanbul Şubesi'nin açılışı yapıldı.
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