MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı, soruşturma detayları ortaya çıktı

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı eski ve yeni MHK üyelerinin de aralarında olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeden klasman dışı bırakıldığı, bazı hakemlere görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerinin azaltıldığı, bazı hakemlere ise ayrıcalıklı davranıldığı iddia edildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturmada, şikayetçi ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, HTS ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtları incelendi. İncelemeler kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK üyesi Sebahattin Şahin ve eski MHK üyesi Yunus Yıldırım hakkında çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeden klasman dışı bırakıldığı, bazı hakemlere görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerinin azaltıldığı, bazı hakemlere ise ayrıcalıklı davranıldığı iddia edildi. Puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı da soruşturma dosyasında yer aldı.

RİVA'DAKİ SINAVA İNCELEME

Soruşturmada, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavı da incelemeye alındı. Sınav soruları ile notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi. Dosyada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında 'Mobbing' ve 'Kamu görevlisinin evrakta sahteciliği', MHK üyesi Sebahattin Şahin hakkında 'Mobbing' ve 'Evrakta sahtecilik', eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise 'Evrakta sahtecilik' suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi. Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdiği ve Ferhat Gündoğdu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Eski MHK üyesi Yunus Yıldırım hakkında 'Mobbing' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise 'Mobbing', 'Müstehcenlik' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Müşteki ve tanık beyanlarının iddiaları desteklediği, evrakta sahteciliğe ilişkin inceleme sonucunda bilirkişi raporu düzenlendiği belirtildi.

HAKEM LİSTELERİNE İLİŞKİN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi. Dosyada yer alan yazışmalarda Karadoruk'un 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra, "Bu 4'lüyü çıkartalım" mesajını gönderdiği, karşı tarafın ise "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Yazışmanın devamında Karadoruk'un hakemlerden biriyle ilgili, "Daha dün paylaşım yaptı" ifadelerini kullandığı, ardından "Madem eğilmiyor" ve "Kopar kafasını gitsin" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

'GENÇ EKİP' GRUBUNDA İSİM LİSTELERİ PAYLAŞILMIŞ

Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, 8 Nisan 2024'te oluşturulan ve kendisinin yöneticisi olduğu 'Genç ekip' isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana" ve "Şimdi total sayı nedir" mesajlarını gönderdiği tespit edildi. Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespit edildi. Karadoruk'un bir hakem için "Kimin kontrolünde" diye sorduğu, Şahin'in ise söz konusu hakemin başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk'un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, "Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim" ifadelerini kullandığı görüldü.

SINAV KAĞIDI BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, 'Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı'na ait 2 sayfalık sınav belgesi üzerinde de bilirkişi incelemesi yapıldı. Belgenin, A.T.'ye ait imza ve yazı örneklerinin bulunduğu belgelerle karşılaştırıldığı; grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde incelendiği belirtildi.