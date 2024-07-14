MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı 15 Temmuz'u anlattı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'nin çok büyük badire atlattığını belirtti.

Türk milletinin kazandığını ifade eden Kanlı, şunları kaydetti:

"Hiçbir hasım niyet ülkemizi, milletimizi bölemeyecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine engel olamayacaktır. Türkiye'ye, Türk milletine yönelik her türlü ihanet ve husumete karşı canımız pahasına mücadeleye devam edeceğiz. Üzerimize dünya gelse asla bu yoldan dönmeyeceğiz."

Kanlı, şehitleri rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.