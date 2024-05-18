MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarıyla toplantıya başladı - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarıyla toplantıya başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarıyla toplantıya başladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" başladı.

18.05.2024 11:34
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" başladı.

MHP'nin iki gün sürecek kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen Bahçeli, ardından, Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki, şehit askerlerin künyelerinin asılı olduğu "Şehit Anıt Ağacını" da ziyaret etti.

Bahçeli, daha sonra toplantıların yapılacağı otele geçti.

Kampın gündemi

"Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.

Akademisyenlerin de katılacağı kampta, "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.

Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.

Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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