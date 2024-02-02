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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Spor Dallarına Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Spor Dallarına Destek Sözü Verdi

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Spor Dallarına Destek Sözü Verdi

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, GLS Grup Aladağspor'un tesislerinde amatör takım yöneticileri ve taraftarlarla bir araya gelerek, amatör spor dallarına destek sağlayacaklarını belirtti. Durak, amatör kulüpler için malzeme ve nakdi giderler noktasında kaynak aktarılacağını söyledi ve seçim sonrası ilk iş olarak amatör kulüplere destek olacaklarını vurguladı.

02.02.2024 18:23
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MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, amatör spor dalları için her zaman destek sağlayacaklarını belirtti.

Bolu Amatör Küme A Grubu'nda liderliğini sürdüren GLS Grup Aladağspor'un Sümer Mahallesi'ndeki tesislerinde takım yöneticileri ve taraftarlarla bir araya gelen Durak, amatör takımlar için sahalardan spor tesislerine kadar birçok projesinin hazır olduğunu anlattı.

Durak, ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşayan amatör kulüpler için hem malzeme hem nakdi giderler noktasında Bolu ASKF'ye kaynak aktarılacağını ifade etti.

Seçimin ardından ilk iş olarak amatör kulüplere destek olmak için gerekenin yapılacağını aktaran Durak, "Hiçbir kulüp malzeme, yemek, deplasman parası aramayacak. Saha, tesis sorunu yaşamayacak. Her şeyden önemlisi maddi sorunu olmayacak. Siz sadece sporcu yetiştireceksiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Spor Dallarına Destek Sözü Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Amatör Spor Dallarına Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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