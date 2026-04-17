MHP Çanakkale İl Teşkilatı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Çanakkale İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini ve İl Başkanlığı'na Salih Altınkaya'nın atandığını bildirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır."
