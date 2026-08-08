MHP\'de Ataşehir ve Ümraniye Kongreleri: Başkanlar Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Ataşehir ve Ümraniye olağan kongreleri yapılarak ilçe başkanları seçildi.

MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından kongrede, faaliyet ve mali raporları okundu.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bugüne, başta il ve ilçe teşkilatlanmaları olmak üzere pek çok çalışmayı ve yüksek katılımlı faaliyeti başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, "Bu süreçte, milliyetçi hareketin izinde, yüzü her daim başkentimiz Ankara'ya, Genel Başkanımıza dönük olan, davasına ve teşkilatına sadakatle bağlı her bir dava arkadaşımıza ulaşıyor ve onları kucaklıyoruz. Tehdit karşısında eğilmeyen, saldırı karşısında kaçmayan, nerede bir milliyetçi, ülkücü varsa onu öz kardeşi bilen, ülkülerini her türlü şahsi menfaatin üzerinde tutan Milliyetçi Hareket Partisinin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hamlesinin Türkiye üzerindeki karanlık oyunları bozduğunu vurgulayan Yılmaz, kalkınmanın önündeki engellerin tek tek ortadan kalkmaya başladığını dile getirdi.

Yılmaz, terörün Türkiye topraklarından bir daha geri dönmemek üzere sökülüp atılmasının, Türk ve Türkiye Yüzyılı için çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından delegeler oy kullandı.

Tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Hakan Arıkaya, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden Ataşehir İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

MHP Ümraniye İlçe Kongresi ise Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Tek adayla gidilen seçimde MHP Ümraniye İlçe Başkanlığına Murat Ali Kılıçarslan seçildi.

MHP MYK Üyesi Osman Gür'ün divan başkanlığını yaptığı kongreye, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sendika, oda ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve partililer katıldı.