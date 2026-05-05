MHP'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Klipi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Klipi

05.05.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Milliyetçiler Günü için yayımladığı klipte önemli isimlere ve Alparslan Türkeş'e yer verdi.

MHP, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ne ilişkin klip yayınladı.

Partinin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun" denilerek klibe yer verildi. Söz konusu videoda, Türkolog ve şair Hüseyin Nihal Atsız, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile milliyetçi camiadan pek çok ismin fotoğraflarına yer verildi. Görüntülerde ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Susmak mümkündü, geri çekilmek mümkündü. Fakat onlar Türk milliyetçiliğini bir tercih değil, bir mecburiyet olarak gördüler. 3 Mayıs MHP'yi bugüne taşıyan iradenin hangi ateşlerle sınandığının, hangi zincirlerle kuşatıldığının, hangi tertiplerle yolundan kopartılmak istendiğinin, başlıca timsalidir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ise o fikri sadece müdafaa edilen bir mefkure olmaktan çıkarıp, bir teşkilat iradesine dönüştürdü. Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere Türk milliyetçiliğinin merhum ve muhterem abide şahsiyetlerini, 3 Mayıs 1944 davasının fedakar ve ölümsüz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve himmetle yad ediyorum" konuşmasına yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Klipi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:28:58. #.0.5#
SON DAKİKA: MHP'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Klipi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.