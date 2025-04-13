MHP'den CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Özgür Özel İmamoğlu'nun Ceza Almasını İstiyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP'den CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Özgür Özel İmamoğlu'nun Ceza Almasını İstiyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Özgür Özel'in İmamoğlu'nun ceza almasını arzuladığını öne sürdü. Yalçın, CHP'nin hatalı adımlar attığını ve partisinin gruplara karşı yaklaşımını eleştirdi.

13.04.2025 18:27  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Özgür Özel, İmamoğlu'nun ceza alıp diskalifiye edilerek minderden ayrılmasını herkesten çok istemektedir. Çünkü tasallut ve vesayetten kurtulması için önüne hukuki bir fırsat çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP ve son dönemde yaşanan süreçle ilgili yorumlarda ve iddialarda bulundu. Yalçın, şunları kaydetti:

"Özel, İmamoğlu'nun mahpus damındaki kabus ve endişelerini en aza indirmek için bir süre daha sırtını sıvazlayıp pohpohlamaya devam edecektir. Zamanı geldiğinde de bağımsızlık ve 'özgür'lüğünü ilan ederek kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için kalıcı adımlar atmaktan çekinmeyecektir. Hakikatte Özgür Özel, İmamoğlu'nun ceza alıp diskalifiye edilerek minderden ayrılmasını herkesten çok istemektedir.

Çünkü tasallut ve vesayetten kurtulması için önüne hukuki bir fırsat çıkmıştır.

Her ne kadar CHP sözcüleri aksini savunsalar da boykot başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sokaklara istedikleri kalabalığı toplayamamışlar Samsun örneğinde olduğu gibi diğer partilerin hınca hınç doldurduğu meydanlar boş kalmıştır. Millet boykotu kırmıştır. CHP, milletin itibar etmediği üçüncü sınıf aktörlerle siyaset yaptığından; yanlış ata oynamaya, hatalı adımlar atmaya devam etmektedir. Siyaset oyununu bir kumar zanneden CHP, başından beri konçinaları koz olarak sahaya sürmüştür. Mevcut genel başkan Özgür Özel'in selefi de geçmişte aynısını yaparak konçinalardan altılı masa kurmuş ve oyunu kaybetmiştir. CHP; marjinalleşmiş aşırı solun eskiden sokakları karıştırıp terörize etmek için kullandığı boykot silahını kuşanmış, millete ve ekonomiye çevirmiştir. Gerçekte ise kendi ayağına kurşun sıkmıştır. İktidara ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek isterken milleti ve ev ekonomisini hedef almıştır. Kadınlarımızın tenceresine taş atmaya, işçi ve memurun cebine akrep koymaya kakmıştır.

CHP yönetimi; boykota kalkıştığı medyanın, iş dünyasının ve esnafın içinde CHP'liler başta olmak üzere her görüşten yüzbinlerce insanın ekmek yediğini hesaba katamayacak kadar kör bir anlayışla hareket etmiştir. Bu yüzden CHP'nin tabanı da üyesi de seçmeni de teşkilatı da bu cahilce politikalardan rahatsız olmuştur. Olağanüstü kongre dolayısıyla eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in sergilediği duruş, bu sebepledir. Ancak CHP bir yolunu bulup parti içi muhalefeti susturmuş, tepki gösterenleri tehdit ve şantajla baskı altına almıştır. Ama bu devran böyle gitmeyecek; aklıselim, karakuşi siyasete galebe çalacaktır. Sağduyulu CHP'liler, bu basiretsiz yönetime kazan kaldıracaktır.

"CHP; Türkiye'ye can simidi olmak dururken, ayak bağı gibi davranmaktadır"

Unutulmalıdır ki iktidara talip her siyasi partinin birinci görevi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözetmek, milletimizin bekasını sürekli kılmaktır. Bugün, içerde Türkiye'nin önemli meseleleri olduğu kadar bölgede ve dünyada da önemli sorunları vardır. Türkiye sadece bölgede değil, dünyada da giderek yükselen bir değerdir. CHP; Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne katkıda bulanacak politikalar üretmek yerine, ha bire yeni sorunlar üretmeye çabalamaktadır. CHP; Türkiye'ye can simidi olmak dururken, ayak bağı gibi davranmaktadır. Ne yazık ki CHP, Cumhuriyet'i kuran parti kıvamından hızla uzaklaşmış durumdadır.

CHP'nin iktidara gelmesi halinde neler yapabileceğinin provası, sınaması, belediyelerdeki icraatlarında görülmüştür. Yolsuzluk, rüşvet iltimas, kara para aklama, adam kayırma, teröristlerin istihdamı gibi suçlar; olası bir CHP iktidarında neler yaşanabileceğinin ipuçlarını vermiştir. CHP'nin devri sabık yaratacağının, kendi partisinden olmayanları boğmaya kalkacağının işaretlerini vermiştir. CHP'nin, eline fırsat geçerse ülkede bir korku ve şiddet atmosferi yaratacağı, cadı avı başlatacağı hissi kuvvetlenmiştir. CHP'nin; iktidara geldiğinde sadece kendi görüşlerinden olan insanlara, bunların girişim ve şirketlerine hayat hakkı tanıyacağı bir kez daha belli olmuştur.

Yöneticilerinin suç teşkil eden hakaretamiz ve saldırgan üslubu, şedit ve küfürbaz lisanı da "CHP'nin çirkin siyasi ahlakı"nı aksettiren bir başka menfi husus olmuştur. CHP; şiddeti, çatışmayı ve kavgayı, kutuplaşmayı siyaset biçimi olarak benimsemiş; sokakları karıştırmaktan, boykotu bir kaos ve baskı aracı olarak kullanmaktan kaçınmayan, vesayetçi bir parti olarak yerinde durmaktadır. Hasılı olağanüstü kongreden geçerek göz boyamaya kalksa da CHP; yine bildiğimiz sicilli CHP'dir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Semih Yalçın, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Özgür Özel İmamoğlu'nun Ceza Almasını İstiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
Altay Bayındır’ın beklediği fırsat ayağına geldi Altay Bayındır'ın beklediği fırsat ayağına geldi
Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı
Bankalar altın fiyatı tahminlerini güncelledi Yeni rakam öyle böyle değil Bankalar altın fiyatı tahminlerini güncelledi! Yeni rakam öyle böyle değil
Olası İstanbul depreminde yeni perde İki il arasındaki kabuk inceldi Olası İstanbul depreminde yeni perde! İki il arasındaki kabuk inceldi
Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı
Yer: İstanbul Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler Yer: İstanbul! Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler
İSKİ çalışmasında doğal gaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü İSKİ çalışmasında doğal gaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü

17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:26 Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
15:55 Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
11:43 Ahmet Şara’nın eşi de ’Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı Ahmet Şara'nın eşi de 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı
11:33 İki saatlik yol bir saate düşecek İki saatlik yol bir saate düşecek
11:25 Beşiktaş’ın toplam borcu belli oldu Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
11:10 Kızılcık Şerbeti’nde duygusal veda Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda
11:06 KKTC’de garip protesto Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti KKTC'de garip protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti
11:02 Kayseri’de medya zirvesi TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu
10:56 Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 19:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Özgür Özel İmamoğlu'nun Ceza Almasını İstiyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement