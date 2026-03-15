MHP\'den \'Hayırlı Günler Komşum\' Ziyareti

MHP Havza İlçe Başkanlığınca MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve parti yönetimi Ersandık Mahallesi sakinlerinden Ahmet Altınkaynak tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Heyet daha sonra mahalle muhtarı Birol Şahin ve mahalle sakinlerinin yer aldığı "Derdiniz Derdimizdir" konulu sohbet toplantısına katıldı.

İbrahim Yüksel, yaptığı konuşmada, "MHP makam ve mevki için değil halkımız için çalışmakta. Birliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu ziyaretlerde çalınmadık kapı, dinlenmedik insan bırakmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman milletinin yanındadır. Son zamanlarda coğrafyamızda yaşanan gelişmeler Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini bir kez ortaya koymakta." dedi.