MHP'den İYİ Parti'ye Tepki - Son Dakika
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MHP'den İYİ Parti'ye Tepki

27.06.2026 22:56
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Eyyup Yıldız, İYİ Parti'nin mitingine karşı çıkarak terörle mücadele vurgusu yaptı.

(ANKARA)- MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, İYİ Parti'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Bayrak Mitingi"ne tepki göstererek, "Bu milletin 'Terörsüz Türkiye' iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız" dedi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuştuğu Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki "Bayrak Mitingi"ne tepki gösterdi.

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tandoğan'da toplanıp Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkacağınıza, Kandil'in yolu açık; buyurun gidin, Kandil'de bulunanlara silahı bıraktırabiliyorsanız bıraktırın, terörü bitirebiliyorsanız bitirin. Hatta bir mitingi de Kandil'de yapabilirsiniz. Ama şunu bilin ki bu milletin Terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız."

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den İYİ Parti'ye Tepki - Son Dakika

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