MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut göreve başladı

MHP\'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut göreve başladı

MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut, mazbatasını alarak görevine başladı. Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Bulut, kendisine destek olanlara teşekkür etti ve halka hak ettiği hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak için çalışacağını ifade etti. Devir teslim töreninin ardından Bulut, vatandaşlarla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra belediye binasına geçen Bulut, önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti ve hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

08.04.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını alarak görevine başladı.

Kırklareli Adliyesi'nde düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Orhan, Bulut'a mazbatasını takdim etti.

Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

Bulut, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Halka hak ettiği hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak için çalışacağını ifade eden Bulut, bahane ve mazeret üretmeden hizmet edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile vatandaşlar kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geldi.

Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Devir teslim töreni gerçekleşti

Belediye Başkanı Bulut ve beraberindekiler, kortej eşliğinde belediye binasına geldi.

Derya Bulut ve beraberindekiler yaklaşık yarım saat devir teslim için belediye başkanlığı makamında önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu bekledi.

Makama gelen Kesimoğlu'na, Bulut tarafından çiçek verildi.

Bulut, burada hizmetlerinden dolayı Kesimoğlu'na teşekkür ederek hizmet için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Konuşması sırasında duygulanan Kesimoğlu ise 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını anımsattı.

Görevini şerefi, haysiyeti ve namusuyla yerine getirdiğini belirten Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Gönül huzuru içerisinde bu bayrağı sevgili kardeşime teslim ediyorum. Tabii ki demokrasiye olan inancımız, hukuk devletine bağlılığımız gereği biz de yasal hakkımızı kullandık. İlçe ve İl Seçim Kurullarına itirazda bulunduk, en sonunda YSK'ye itirazımızı ilettik. Artık oradan ne karar gelecek hukuka olan inancımız gereği saygıyla karşılayacağız. Ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz. Hak neyse, adalet neyse bu yerini bulacaktır eminim. Bu süreçte sevgili kardeşime de bir telefon uzaklığında olacağım."

Devir teslim töreninin ardından Bulut, Kesimoğlu'na bina çıkışına kadar eşlik etti.

Bulut, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp, "Gece gündüz demeden, 7/24 demeden çalışacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyorum. Belediye artık tüm Kırklareli halkınındır." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Derya Bulut, Kırklareli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli
    17:52 Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.

  • Niğde'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı
    17:51 Niğde'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı

    Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.

  • İYİ Parti'de Kurultay Kararı: Meral Akşener Aday Olmayacak
    17:47 İYİ Parti'de Kurultay Kararı: Meral Akşener Aday Olmayacak

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler sonrası olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacakları bildirildi. Ayrıca, partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu geri döndürmek için çaba harcandığı ortaya çıktı. İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayarak 6'ncı parti konumuna geriledi.


16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 17:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement