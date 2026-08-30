MHP'den KKTC Gemisi İçin Başsağlığı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak, başsağlığı dilediğini bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Girne Limanı'ndan hareket ederek, Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmak üzere yola çıkan özel bir firmaya ait yolcu taşıma gemisinin seyrüseferine başladıktan 4 mil sonra Akdeniz'de alabora olarak battığını belirtti.

Özdemir, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, hepimizi yasa boğan bu acı olay sonrasında KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i arayarak, başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini kendileriyle paylaşmış, devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir." ifadesini kullandı.

Toplam 267 kişinin bulunduğu belirtilen geminin batması sonrasında ilk belirlemelere göre 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özdemir, kayıp durumda olan 23 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle kayıp olanların bir an evvel bulunmasını umut ediyoruz. Bu amaçla gerek donanmamızın gerekse hava kuvvetleri unsurlarımızın KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde çalışarak, arama ve kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesi ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Hepimizi derin bir üzüntüye boğan bu olayın her yönüyle aydınlatılması için ülkemizle beraber KKTC makamlarının da çalışmalarını titizlikle yürütmesi beklentimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kazada hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, merhumların aileleri ile birlikte aziz milletimize ve KKTC'ye başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, kayıplara bir an evvel ulaşılmasını büyük bir umut ve dualarla niyaz ediyoruz."