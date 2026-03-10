MHP'den Öğrencilere Asker Kıyafeti Desteği

DİYARBAKIR'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Miktat Arslan, Ergani ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sahnelenecek oyun için ilkokul öğrencilerinin talep ettiği asker elbiselerini temin etti. Öğrenciler, sahneledikleri gösterinin ardından Arslan'a sarılarak teşekkür etti.

Ergani ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları Çanakkale Zaferi temalı gösteri için asker kıyafeti talebini mesajla MHP İl Başkanı Miktat Arslan'a iletti. Bunun üzerine Arslan ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilerin istediği asker elbiselerini temin ederek okula götürdü. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa bir gösteri sahneledi. Gösterinin ardından öğrenciler, Başkan Arslan'a sarılarak teşekkür etti.

Program sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Miktat Arslan, Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde vatanını nasıl savunduğunun en büyük göstergesidir. Bugün burada bu ruhu yaşatan evlatlarımızı görmek bizleri gururlandırdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın tarihini bilerek yetişmesi, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması büyük önem taşıyor. Öğrencilerin bu talebini karşılamaktan memnuniyet duyduk. Evlatlarımızın Çanakkale ruhunu sahnede canlandırması bizler için büyük bir onurdur. Bu anlamlı etkinliğe emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.