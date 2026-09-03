MHP Düzce'de güven tazeleyen Caboğlu yeniden il başkanı seçildi
MHP Düzce İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan İlhami Caboğlu, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede il yönetim kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlenirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
MHP Düzce İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde İlhami Caboğlu yeniden başkanlığa seçildi.
Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, mevcut İl Başkanı İlhami Caboğlu tek listeyle girdiği seçimde güven tazeledi.
Kongreye MHP MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile MHP MYK Üyesi Turan Şahin, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve teşkilat mensupları katıldı.
Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, teşkilatın çalışmaları ve yeni döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.
Caboğlu, kongreye katılan partililere teşekkür etti.
Kongrede, il yönetim kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlendi.
Kaynak: AA
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