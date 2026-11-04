MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer, organ bağışı standını ziyaret ederek bilgi aldı

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kurulan bilgilendirme standını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önündeki standı ziyaret eden Sezer ve beraberindekileri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı karşıladı.

Işıldı'dan yürütülen farkındalık çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, organ ve doku bağışının önemi ile toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Işıldı, ziyaretlerinden ve organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı Sezer ve beraberindekilere teşekkür etti.