MHP Eskişehir İl Teşkilatı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Eskişehir İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini, İl Başkanlığı'na Ayhan Sezer'in atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kütahya'nın ardından parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Eskişehir İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini bildirdi. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"MHP Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."