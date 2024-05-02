MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu\'nu ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.
Topsakal, yeniden 19 Mayıs Belediye Başkanlığına seçilen Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Topaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarete MHP İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ile partililer de katıldı.
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