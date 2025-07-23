MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir IDEF 2025'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir IDEF 2025'te konuştu Açıklaması

23.07.2025 21:45
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Savunma anlamında dışarıya bağımlı olan ülkeler diğer yandan dış politika anlamında da yine nereye bağımlılarsa oranın gündemiyle kendi gündemlerini oluşturmak zorunda kalıyorlar.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Savunma anlamında dışarıya bağımlı olan ülkeler diğer yandan dış politika anlamında da yine nereye bağımlılarsa oranın gündemiyle kendi gündemlerini oluşturmak zorunda kalıyorlar. Bugün baktığınızda dünyanın Türk savunma sanayi ürünlerine ihtiyacı varsa Türkiye'nin gündemine ihtiyacı var demektir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, fuarı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin Türk milletinin milli gururu olarak yeni kazanımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Özdemir, Türk aklının ürüne dönüştüğünde ne gibi başarılara ulaştığını, hangi seviyeye çıktığını gözlemlemek üzere burada bulunduklarını belirterek, "Tarih boyunca Türk milleti askeri anlamda çok ciddi zaferler elde etti. Türk milletinin askeri başarılar elde ettiği dönemlerde askeri teknolojik anlamda üstün seviyeye ulaşmış olduğunu görüyoruz. Türk milleti her zaman askeri bir deha olarak sadece askeri taktik anlamında değil imal, ikmal ve lojistik anlamında da öne çıkmış bir millettir." diye konuştu.

Dünya çapında yaşanan krizlere dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Aktif çatışmanın yaşandığı hemen hemen her coğrafyada Türk aklının ürünü olan savaş araç ve gereçlerinin, savunma sanayi ürünlerinin savaşı değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda diplomatik anlamda da muazzam kazanımlar elde etmeye sebebiyet verdiğini gözlemliyoruz. Bunun son örneğini Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmada gözlemledik. Burada ülkemizin Pakistan'a verdiği destekle Pakistan'ın elde ettiği zafer önemli bir zaferdi. Bu gelişmelerin tamamı dünya kamuoyunun ilgisini Türk aklına yöneltmeye sevk etti."

Özdemir, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığını ve bu başkanlık altında hizmet veren kurumları tebrik etti.

Bu işin kolay olmadığını dile getiren Özdemir, "Bu emek, sabır, gayret gerektiren bir iş. Savunma sanayisi dediğimiz alan sadece 3-5 fabrikadan oluşan bir alan değil, bütüncül bir ekosistem inşasıdır ki MHP de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu yüklendiği geçmişten günümüze kadar, 57. Cumhuriyet Hükümeti döneminde de işte bugün Cumhur İttifakı kapsamında da bu sorumluluğu ne zaman üstlenmişsek milletimize karşı yerine getirmiştir, savunma sanayine çok büyük önem vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Türkiye Yüzyılı hedefine işaret ederek, "Savunma anlamında dışarıya bağımlı olan ülkeler diğer yandan dış politika anlamında da yine nereye bağımlılarsa oranın gündemiyle kendi gündemlerini oluşturmak zorunda kalıyorlar. Bugün baktığınızda dünyanın Türk savunma sanayi ürünlerine ihtiyacı varsa Türkiye'nin gündemine ihtiyacı var demektir. Türkiye Yüzyılı hedefimiz ne anlama geliyor, işte bugün burada bunu bir kez daha gözlemlemiş bulunuyoruz." dedi.

IDEF 2025'te ROKETSAN'ın ilk kez sergilediği 6 yeni sistem arasında yer alan TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füzeye değinen Özdemir, "Türk milletinin bu inanç ve bu değerlerle beraber hayata geçirdiği muazzam bir roket füze sistemi. Herkes TAYFUN füzesinin menziline ve hızına odaklanmış durumda ama kimse füzenin nasıl bir başlık taşıyabileceğine dikkat etmiyor. Onu da dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsmail Özdemir, Teknoloji, istanbul, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir IDEF 2025'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

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