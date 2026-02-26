MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü 72 Adet Gül ile Kutladı - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü 72 Adet Gül ile Kutladı

26.02.2026 15:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 72 gül gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü gönderdiği 72 adet gül ve İslam ülkelerine ait haritanın işlendiği bir tablo ile kutladı. MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

