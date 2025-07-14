MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

14.07.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Malazgirt Zaferi'nin sadece bir yurt kapısı değil bunun da fevkinde muktedir bir istikbal yolu açtığını ve muasır bir medeniyet yolculuğunu başlattığını belirtti.

Anadolu'nun bağrına saplanan zulüm hançeri ve parlak ufkunu sarıp sarmalayan zulmet haddesinin Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atıldığını bildiren Bahçeli, "Esasen 1000 seneye yaklaşan mahut tarihi seyir içinde soylu muhterem ve muzaffer kazanımlara karşı hiç bitmeyen menfur misillemeler yapılmıştır. Haçlı Seferleri bunlardan yalnızca bir bölümüdür. Bu kapsamda olmak üzere güncellenmiş yeni bir haçlı denemesi 9 yıl evvel bir kez daha icra edilmek istenmiştir. Bundan dolayı Türk tarihinde 15 Temmuz 2016 mühim bir eşiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Maatteessüf uzun asırlara sari olmak suretiyle Anadolu coğrafyasının işgal, istila ve ilhak planları devşirilmiş ve ruhları ele geçirilmiş FETÖ terör örgütünün merkezinde yer aldığı dar kadrolu askeri darbe teşebbüsüyle 15 Temmuz'da sonuçlandırılmak istendiğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli varlık içine kadar sızan mümin görünümlü müşrik ve münafık mihraklar; devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete silahla saldırmışlardır. Şükürler olsun ki Türk milleti 15 Temmuz'da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir. 15 Temmuz gecesi mermilere direnip tanklara meydan okuyan, korsan şeklinde uçurulan helikopter ve savaş uçaklarına kafa tutan Türk milleti bilavasıta ve bizatihi kutlu varlığına sahip çıkmıştır. Muazzam nitelikli milli uyanış ve destansı birlik, kardeşlik ve dayanışma ahlakı Türkiye'yi geçilmez yapmıştır. Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir. Elbette ve kesinlikle 15 Temmuz unutulmamalıdır. Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir."

"Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak"

Bahçeli, sevgi, saygı ve anlayış çemberinde el ele verildiği müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesinin gün yüzü göremeyeceğini, başarıya ulaşamayacağını, nifak tohumları saçamayacağını vurguladı.

"Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini saygı, rahmet ve minnetle anarak, cesaret timsali gazilere de uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Bahçeli, "15 Temmuz'un sıcak ve ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olarak kurulan, bunun yanında ahlaki, manevi ve milli bir kucaklaşmanın mecmuu olan Cumhur İttifakı'nın ise yeni yüzyıla huzurun, barışın, refahın ve kardeşliğin mührünü vuracağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
22:58
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 15:57:19. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.