MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenan Işık'ın vefatıyla ilgili başsağlığı diledi - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenan Işık'ın vefatıyla ilgili başsağlığı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçı Kenan Işık'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

29.07.2024 13:17
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenan Işık'ın vefatıyla ilgili başsağlığı diledi - Son Dakika

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