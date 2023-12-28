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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Ayrıca yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı
28.12.2023 - 15:05,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bugün sabahın erken saatlerinde, Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tekeler mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"2023 yılını uğurlamaya hazırlandığımız son günlerde yaşanan söz konusu trafik kazası şahsımı ve milletimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Elim trafik kazasında ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Şu anda tedavi altında bulunan kazazede vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Allah her türlü kaza, bela ve afetten milletimizi esirgesin inşallah."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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