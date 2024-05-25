MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik Kızılcahamam\'da düzenlenen eğitim programında konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı ve samimi bir maziye ve mizaca sahip değildir." dedi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik Kızılcahamam'da düzenlenen eğitim programında konuştu.

Yazar Peyami Safa'nın "Bir milleti yok etmek isterseniz askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını yozlaştırmak kafidir" sözlerine atıfta bulunan Bahçeli, böylesi bir tehdit karşısında Ülkücü Türk gençliğinin güvence olduğunu söyledi.

Salondakilere haklı olduklarında susmamaları gerektiğini öğütleyen Bahçeli, "Yeri geldiğinde çığlığı andıran suskunluğunuzla da taşları yerinden oynatınız. Uyuşukluk ve cehaletin ezmeyeceği ruh yoktur. Millet vicdanında tükenmez bir hazine vardır ki, o da ahlaktaki saflık ve bozulmamışlıktır. Ruhunuzla ebedi, onurunuzla erdemli olmanın yanı sıra, aklınızla ve ahlakınızla da meşale gibi aydınlık saçınız." ifadesini kullandı.

Türk-İslam medeniyetinin kavrayışında aklın üç büyük gücün simgesel değerini teşkil ettiğini belirten Bahçeli, bunların; dağınıklığı birleştiren güç, meselenin özünü kavrayan güç ve nefsin azgınlığını durduran güç olduğunu hatırlattı.

Aklın olmadığı yerde fikrin olmadığı, fikrin olmadığında da mücadelenin anlam ve anlaşılır bir yanı bulunmadığı kaydeden Bahçeli, salondakilere, "Nihayetinde aklı olmayanların bayağı tahriklerine ve bayatlamış tacizlerine boyun eğecek bir baş sizlerde asla olmaz, olamaz, olmayacaktır." diye seslendi.

Cumhuriyetin yeni yüzyılı vurgusu

Tehdidin ne derece büyük, tehlikenin ne kadar yakın, engellerin nasıl olursa olsun taşıdıkları milli sorumluluk şuurunun, heyecanlarını ve öfkelerini bastırmak durumunda olduğu vurgulayan Bahçeli, "Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlık oyunlardan uzak ve uyanık durmak lazımdır. Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı ve samimi bir maziye ve mizaca sahip değildir. Zira Milliyetçi, Ülkücü Hareket'in veremeyeceği hiçbir hesap da yoktur." ifadesini kullandı.

Kendilerine "sözde doğruluk dersi" vermeye cüret edenlerin önce kendilerine bakması gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bize ikide bir parmak sallayanlar haddini ve hududunu bilmek mecburiyetindedir. Adalet ne diyorsa bağlıyız ve saygılıyız. 6-8 Ekim olayları münasebetiyle 37 kişiyi katleden teröristleri alkışlayıp pervasızca destek açıklaması yapanların sosyal medya yalanlarından ve sokak ağzından istifadeyle müfterilik yapması, ahlaklı ve edepli bir tutum değildir. Ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de Ülkü Ocakları onun bunun kum torbası olamaz. Aksine tevessül edip teşne olanların alınlarını karışlamak, akıllarını başlarından almak, boş kafalarına da külah geçirmek bizim için çocuk oyuncağıdır. Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze almadan, fikrinin ardında durma becerisi göstermeden, inançlarını savunma kararlığına sahip olmadan dava adamlığı mertebesine ulaşmak, bugüne kadarki tecrübelerimizle söylersek, ham bir hayaldir."

Ülkü Ocakları'nın Türk milletinin mutena sevdalısı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Ülkü Ocakları zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkü Ocakları, dünyevi çıkarlara boyun eğmiş kifayetsiz muhterislerin, makam ve para tutkusuna yenik düşerek kök ve kimlik mutasyonuna uğramış kibir odaklarının hamaset sığınağı değildir. Ülkücülük bir insan hayatının bütününü kesintisiz şekilde kapsaması gereken, ömür çizgisinin farklı dönemlerinde herhangi bir kopuş ve sapmaya bütünüyle kapalı olan bir inanç ve irfan halidir." şeklinde konuştu.

"Milliyetçilik, devletimizi kuran şuurun adıdır"

Ülkü Ocakları'nın fikir ve düşünce yapılarında hayat boyunca taşıyacakları bir mensubiyet kıvancı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu kıvançtan nasibini alamayanlar için Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi, bir zaman aralığında tesadüfen bulunulmuş bir yer gibi takdimi gafillik olduğu kadar gerzekliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçiliğin binlerce yıldır var oluşu sağlayan ruhun adı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, milliyetçiliğin aynı zamanda vatanı emperyalizmden kurtaran misyonun adı olduğunu belirtti.

Milliyetçiliğin, devleti kuran şuurun adı olduğuna değinen Bahçeli, "Dün, kimsenin milliyetçi görünmek istemediği dönemlerde milliyetçi idik ve vardık. Bugün, herkesin milliyetçi olduğunu iddia ettiği dönemde de varız ve buradayız. Yarın, gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekil belli olmayan siyaset palyaçoları yokken de, biz yine var olacağız ve yine burada bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Nihai hedeflerinin bir hiyerarşi içinde ele alınması ve yol haritasının ortaya konulması gerektiğini anlatan Bahçeli, " Türkiye'yi yeni yüzyılda muasır ve müreffeh seviyelere çıkaracak güç sizdedir. Türk milletine giydirilmek istenen kefeni yırtarak yıkım ve ihanet şebekesini hayal kırıklığına uğratacak, mahvı perişan edecek şuur sizin fikrinizdedir." diye konuştu.

"Geleceğin süper güç Türkiye'sinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız"

Ülkü Ocakları ve mensuplarının ihtiyaç olan her anda ortaya çıkarak bayrağı yükselttiğini vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Çok çalışmalıyız, geleceğin süper güç Türkiye'sinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, bozguncuların ayak oyunlarına itibar etmeyeceğiz, karanlık senaryoları yırtıp atacağız, tehditleri zamanında okuyup kaynağında etkisiz hale getirmek için saflarımızı sıkı tutacağız ve birbirimize canla başla sahip çıkacağız." ???????

(Bitti)