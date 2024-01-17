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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: TBMM kürsüsü, terör örgütünün taleplerini sıralayacağı bir yer değildir - Son Dakika
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: TBMM kürsüsü, terör örgütünün taleplerini sıralayacağı bir yer değildir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM kürsüsünün dilini silah gibi kullanıp Türk milletine kinini kusan etnik bölücülerin ve terör örgütünün taleplerini sıralayacağı bir yer olmadığını belirtti. Büyükataman, Türkiye'de resmi dilin Türkçe olduğunu hatırlatarak, başka bir dilin konuşulmasının milleti provoke etmeyi amaçlayan bir bölücülük olduğunu vurguladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: TBMM kürsüsü, terör örgütünün taleplerini sıralayacağı bir yer değildir
17.01.2024 - 11:34,
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "TBMM kürsüsü, dilini silah gibi kullanıp aziz Türk milletine kinini kusan etnik bölücülerin, terör örgütünün taleplerini sıralayacağı bir yer değildir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta gerçekleştirdiği grup toplantısındaki konuşmasında, " DEM Parti'nin TBMM'de yeri olmadığına" ilişkin ifadeler söylediğini anımsattı.

"Milletin kürsüsünde, cani başına özgürlük isteyecek kadar alçalan terörizmin sözcüleri, TBMM çatısı altında bebek katili PKK cellatlarının sözcülüğünü yapan alçaklar, her zaman olduğu gibi hadlerini aşmışlar, sinsi bir hamasetle barış ve demokrasi kavramlarını istismar ederek, terör örgütünün çığırtkanlığına soyunmuşlardır" ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinin meclisinde, hiçbir demokratik düzende millete kurşun sıkanların ve millete kurşun sıkan teröristlerin sözcülüğünü yapanların yeri olması düşünülemez. Şunu herkes bilmelidir ki Türk milletinin birliğine ve vatanın bütünlüğüne göz diken bölücü terör örgütünün ayakçılığını yapanların da TBMM çatısı altında elbette yeri yoktur ve olmayacaktır. TBMM kürsüsü, dilini silah gibi kullanıp aziz Türk milletine kinini kusan etnik bölücülerin, terör örgütünün taleplerini sıralayacağı bir yer değildir. TBMM kürsüsü, kahraman Türk askerine 'siviller katlediliyor' diyerek iftira atan alçakların, Türk ordusuna kin kusacağı bir yer de değildir."

Anayasa'ya göre Türkiye'de resmi dilin Türkçe olduğunu hatırlatan Büyükataman, bu hükmün değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Büyükataman, "Bu bağlamda TBMM İç Tüzüğüne göre, TBMM'nin çalışma dili de doğal olarak Türkçe'dir. TBMM çatısı altında başka bir dil konuşmak, milletin meclisini provoke etmeyi amaçlayan bir bölücülüktür. ve bölücü provokatörlerin, aziz milletimizin meclisinde elbette yeri olmayacaktır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 'DEM'cilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaları, adalet ve hukuk garabeti, siyaset ve demokrasi ayıbıdır'. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ayıptan en ivedi şekilde kurtulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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