MHP Havza\'da Üye Kayıt Standı Açtı

Güncel

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından üye kayıt ve bilgilendirme standı açıldı.

Kevser Parkı yanında açılan standa MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Yüksel, teşkilat olarak saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "MHP olarak Havza'da güçlüyüz, gücümüzü daha da artırmak adına saha çalışmalarımıza ağırlık verdik. Açtığımız stant ile partimize yeni üyeler kazandırırken, diğer taraftan halkımıza parti politikalarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk." dedi.