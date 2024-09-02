MHP Havza İlçe Başkanlığı Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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MHP Havza İlçe Başkanlığı Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi

MHP Havza İlçe Başkanlığı Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi

MHP Havza İlçe Başkanlığı, İbrahim Yüksel başkanlığında aylık istişare toplantısını düzenledi. Toplantıda yerel ve genel çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve halkla ilişkilerin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. Yüksel, parti içindeki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, Cumhur İttifakı'nın görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

02.09.2024 20:46
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MHP Havza İlçe Başkanlığı aylık istişare toplantısı MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel başkanlında gerçekleştirildi.

MHP İlçe binasında düzenlenen toplantıya Yüksel'in yanı sıra, MHP Havza İlçe Yönetimi ile MHP Havza Belediye Meclis Üyeleri Ersin Şener ve Ömür Gül de katıldı.

Toplantıda ilçe teşkilatının yerel ve genel düzeydeki çalışmaları değerlendirildi, karşılaşılan sorunlar masaya yatırılarak güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, halkla ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Yüksel, parti içinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, bu tür toplantıların düzenli aralıklarla yapılacağını ve ilçe halkının ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı ortağı olarak halkımız için üzerimize düşen görev ne ise onu yapmaktan geri durmayacağız. Lider Devlet Bahçeli'nin bizlere işaret etmiş olduğu gibi ittifakımızdan ödün vermeden halkımıza hizmet için çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu gün gelinen nokta da Havza özelinde MHP güçlü bir konumda. Bu gücümüzü korumak ve daha da arttırmak adına her zaman sahada olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Havza İlçe Başkanlığı Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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