MHP Heyetinden Büyükkılıç\'a Ziyaret

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Durmaz, beraberinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Durmaz, Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmet ve yatırımları takdir ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirtti.

Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.