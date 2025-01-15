MHP Heyetinden Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika
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MHP Heyetinden Büyükkılıç'a Ziyaret

MHP Heyetinden Büyükkılıç\'a Ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Büyükkılıç'a hizmetleri için teşekkür etti, birlik mesajı verdi.

15.01.2025 14:17
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Durmaz, beraberinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Durmaz, Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmet ve yatırımları takdir ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirtti.

Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Heyetinden Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika

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