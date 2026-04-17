MHP İstanbul'da Yeni Yönetim Toplantısı - Son Dakika
MHP İstanbul'da Yeni Yönetim Toplantısı

MHP İstanbul\'da Yeni Yönetim Toplantısı
17.04.2026 18:09
MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, yeni il yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, partisinin il başkanlığında yeni il yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, kendisini bu göreve getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini söyledi.

MHP İstanbul İl Başkanlığının onurlu ve gururlu bir görev olduğunu, hem kendisine hem il yönetimine ağır bir sorumluluk yüklendiğini dile getiren Yılmaz, "Hepinizin bilmesini isterim ki bu sorumluluğu taşıyacak güce, iradeye ve azme sahibim. Biz İstanbul'da 6 Nisan'dan bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli kademeleriyle, milletvekillerimizle, MYK üyelerimizle, partimizin kanaat önderleriyle istişare edip, her biri birbirinden kıymetli 81 il yönetim kurulu üyesini tespit etmiş ve bunun onayını da Genel Başkanımızdan almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimiyle buluşacaklarını, İstanbul'daki farklılıkları zenginlik olarak göreceklerini kaydeden Yılmaz, ortak hedeflerde, ötekisi olmayan bir İstanbul için mücadele edeceklerini vurguladı.

İstanbul'un bugün olduğu gibi sahipsiz ve kimsesiz olmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "İstanbul şehri kaderine terk edilmemeli. Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun başkenti olan, adına şiirler ve kitaplar yazılan evliyalar şehri İstanbul kaderine terk edilemez, kimsesiz ve yalnız bırakılamaz. Bu minvalde bizler MHP il teşkilatı olarak gece uyumadan, gündüz yorulmadan var gücümüzle Genel Başkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Yılmaz toplantıdan önce Topkapı Mezarlığı'nda eski MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı'nın kabrini ziyaret etti.

Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatih Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazına da katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP İstanbul'da Yeni Yönetim Toplantısı - Son Dakika

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
