MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ\'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ Beyefendi ile birlikte 30 ilçemizde zafer için mücadele edecek ve İzmir'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz." dedi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Şahin, Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde de millet tarafından zafere ulaştırılacağından emin olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uygun olarak İzmir'de 5 ilçenin dördünde adaylarını belirlediklerini anlatan Şahin, "Genel Merkezimizin talimatları ve İzmir İl Başkanlığımızın teşkilat geleneklerine, hemşehrilerimizin dilek ve beklentilerine göre belirlediğimiz adaylarımızın ilçelerindeki makus talihi yeneceğine hiç kuşkumuz yoktur." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın "yerel seçimde zafer mührünü vuracağını" söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Kazanacağımız zaferle İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerimiz kaybettiği yılları geri kazanacak, merkezi hükümetle uyumlu yepyeni bir yerel yönetim anlayışıyla gelecek yüzyıla damgamızı vuracağız. Bu noktada, bizleri 2024 yerel seçim zaferi için gayretlendiren en önemli müjde de hiç şüphesiz varlığı, mücadele azmi, İzmir için yaptıkları, dostluğu, inancı ve sarsılmaz iradesiyle kendisini kanıtlamış Sayın Hamza Dağ Beyefendi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi olmuştur. Kendisini kutluyor, her zemin ve şartta, gece gündüz demeden canla başla yanında mücadele edeceğimizi ifade ediyorum."

İzmir'in tarihe kazınmış bir kent olduğuna işaret eden Şahin, kentin uzun yıllardır makus talihiyle mücadele ettiğini anlattı.

CHP'nin İzmir'in vatansever, Atatürkçü ve milli kimliğini suiistimal ettiğini öne süren Şahin, "Maalesef CHP zihniyeti son 23 yılda İzmir'e çelme takmış, ilerlemesini durdurmuş ve yaşanması zor bir kent haline dönüştürmüştür. Varlık potansiyeli görmezden gelinerek ihmal edilen güzel İzmir, HDP kürsülerinin cambazlığını yapan bir zihniyetin tahakkümü altına girmiştir. İzmir'de yapı stokunun yüzde 70'i depreme dayanıksızdır. Fakat bunu bilen gafil zihniyet yerel yönetici olarak insanımız için tek bir müspet adım dahi atmamıştır. Çünkü İzmir'i, sorunun ta kendisi olan Tunç Soyer ve CHP zihniyeti yönetmektedir. Atatürkçülüğü maske olarak kullanan bu zihniyet HDP kürsülerinde DEM'lenmekte, Atatürk'ün İstiklal şehri İzmir'i emperyalist Batı'nın parya kenti olarak göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın, MHP'nin üretken belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle bir yıldız gibi parladığını vurgulayan Şahin, "Şimdi sıra bütün İzmir'e gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ Beyefendi ile birlikte 30 ilçemizde zafer için mücadele edecek ve İzmir'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bu zafer yürüyüşü için İzmir'deki bütün dava ve yol arkadaşlarımı bu kutlu yolda hep birlikte mücadele etmek için göreve çağırıyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Şahin, partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar, Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar, Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı ve Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık ile fotoğraf çektirdi.