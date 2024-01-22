 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu. Şahin, Cumhur İttifakı'nın İzmir'de zafer için mücadele edeceklerini ve İzmir'in kaderini değiştireceklerini belirtti. Şahin ayrıca, CHP'nin İzmir'i ihmal ettiğini ve Atatürkçü kimliğini suiistimal ettiğini söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ\'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı
22.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ Beyefendi ile birlikte 30 ilçemizde zafer için mücadele edecek ve İzmir'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz." dedi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Şahin, Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde de millet tarafından zafere ulaştırılacağından emin olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uygun olarak İzmir'de 5 ilçenin dördünde adaylarını belirlediklerini anlatan Şahin, "Genel Merkezimizin talimatları ve İzmir İl Başkanlığımızın teşkilat geleneklerine, hemşehrilerimizin dilek ve beklentilerine göre belirlediğimiz adaylarımızın ilçelerindeki makus talihi yeneceğine hiç kuşkumuz yoktur." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın "yerel seçimde zafer mührünü vuracağını" söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Kazanacağımız zaferle İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerimiz kaybettiği yılları geri kazanacak, merkezi hükümetle uyumlu yepyeni bir yerel yönetim anlayışıyla gelecek yüzyıla damgamızı vuracağız. Bu noktada, bizleri 2024 yerel seçim zaferi için gayretlendiren en önemli müjde de hiç şüphesiz varlığı, mücadele azmi, İzmir için yaptıkları, dostluğu, inancı ve sarsılmaz iradesiyle kendisini kanıtlamış Sayın Hamza Dağ Beyefendi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi olmuştur. Kendisini kutluyor, her zemin ve şartta, gece gündüz demeden canla başla yanında mücadele edeceğimizi ifade ediyorum."

İzmir'in tarihe kazınmış bir kent olduğuna işaret eden Şahin, kentin uzun yıllardır makus talihiyle mücadele ettiğini anlattı.

CHP'nin İzmir'in vatansever, Atatürkçü ve milli kimliğini suiistimal ettiğini öne süren Şahin, "Maalesef CHP zihniyeti son 23 yılda İzmir'e çelme takmış, ilerlemesini durdurmuş ve yaşanması zor bir kent haline dönüştürmüştür. Varlık potansiyeli görmezden gelinerek ihmal edilen güzel İzmir, HDP kürsülerinin cambazlığını yapan bir zihniyetin tahakkümü altına girmiştir. İzmir'de yapı stokunun yüzde 70'i depreme dayanıksızdır. Fakat bunu bilen gafil zihniyet yerel yönetici olarak insanımız için tek bir müspet adım dahi atmamıştır. Çünkü İzmir'i, sorunun ta kendisi olan Tunç Soyer ve CHP zihniyeti yönetmektedir. Atatürkçülüğü maske olarak kullanan bu zihniyet HDP kürsülerinde DEM'lenmekte, Atatürk'ün İstiklal şehri İzmir'i emperyalist Batı'nın parya kenti olarak göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın, MHP'nin üretken belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle bir yıldız gibi parladığını vurgulayan Şahin, "Şimdi sıra bütün İzmir'e gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ Beyefendi ile birlikte 30 ilçemizde zafer için mücadele edecek ve İzmir'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bu zafer yürüyüşü için İzmir'deki bütün dava ve yol arkadaşlarımı bu kutlu yolda hep birlikte mücadele etmek için göreve çağırıyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Şahin, partisinin Aliağa Belediye Başkan adayı Serkan Acar, Foça Belediye Başkan adayı Taner Acar, Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı ve Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Veysel Şahin, İzmir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement