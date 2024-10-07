MHP Kayseri İl Başkanı Kalın'dan Teşekkür Mesajı

Güncel

MHP Kayseri İl Başkanlığı görevine atanan Enes Ertuğrul Kalın, teşekkür mesajı yayımladı.

Kalın, mesajında, MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın gönderdiği görevlendirme yazısıyla İl Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, geçen dönemde MHP'ye hizmet eden başkanlara teşekkür etti.

Verilen vazifenin manevi ağırlığını bilerek yola çıktıklarını aktaran Kalın, şunları kaydetti:

"7 Ekim itibariyle MHP Kayseri İl Başkanı olarak hizmete başlamış bulunuyorum. Bu kutlu göreve bizi layık gören başta çok muhterem büyüğümüz, liderimiz Devlet Bahçeli beye, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın beye, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar Kayseri İl Başkanlığı vazifesini ifa eden bütün il başkanlarımıza ve değerli yönetimlerine de teşekkür ediyorum."