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MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara, Törenle Karşılandı - Son Dakika
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MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara, Törenle Karşılandı

MHP Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara, kentte düzenlenen törenle karşılandı. Partililer tarafından il girişinde karşılanan Kara, MHP Kilis İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda partililerle buluştu. MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Kara'nın adaylığının hayırlı olmasını temenni ederek, Kilis halkının Kara'yı özlediğini belirtti. Kara ise üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu ifade ederek, seçimi kazanacaklarını ve Kilis'e layık hizmetleri devam ettireceklerini söyledi.

MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara, Törenle Karşılandı
20.01.2024 - 17:09,
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MHP Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara, kentte törenle karşılandı.

İl girişinde partililer tarafından karşılanan Hasan Kara, daha sonra MHP Kilis İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda partililerle buluştu.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada, Kara'nın adaylığının hayırlı olmasını temenni etti.

Demir, Kilis halkının Kara'yı özlediğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisine de yakışan Hasan Kara gibi bir başkandı. Kendisiyle konuştuk, görüştük ve Genel Başkanı'mız Sayın Devlet Bahçeli de uygun gördü, taktir etti. Hasan Kara'yı tekrar hizmetlerine devam etsin diye Milliyetçi Hareket Partisinden aday gösterdi." dedi.

Kara da üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti.

Seçimin bir yarış olduğunu, çok çalışarak kazanacaklarını söyleyen Kara, "Biz belediye başkanlığını alacağız ve rakiplerimizden daha fazla oy alarak Kilis'e layık olacak hizmetleri kaldığımız yerden devam ettireceğiz." diye konuştu.

Programa, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ve Merkez İlçe Başkanı Halil Karaoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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